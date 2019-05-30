أخبار مصر | عمرو خالد: "روشتة يومية" للذكر.. وهذه أهم شروطها (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو خالد: "روشتة يومية" للذكر.. وهذه أهم شروطها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، روشتة يومية للذكر، من أجل أن يعتاده الإنسان، ويصبح حالة يومية في حياته، يعيش بها ومعها، فلا يفارقه ذكر الله ولا يغيب عن قلبه ولسانه.

وحدد خالد في الحلقة الخامسة والعشرين من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، 6 شروط للذكر، حتى يكون لها مفعول في حياتك:

-اذكر الله يوميًا لمدة لا تقل عن 20 إلى 30 دقيقة كاملة ومن الممكن تقسيم مدة الذكر على مرتين صباحًا ومساءً .. ربع ساعة صباحًا، وربع ساعة مساءً.

-عدم التشويش الفكري أثناء الذكر.

-أن يحدد هدفًا محددًا بالأرقام للأذكار التي سيذكر الله بها.

-استخدم وسيلة للعد: مثل سبحة أو عداد أو سبحه إلكترونية فقد كان الصحابة وزوجات الرسول يستخدمون الحصى.

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-اختيار المكان: مكان الذكر.. حتى يساعد عقلك على التفكر

-اذكره لأنه يستحق العبادة

وأضاف خالد أنه عندما يعيش الإنسان بذكر الله، يرسخ المعاني في عقله دون أن يدري.. وهو أن "أهم شيء في حياتي هو الله"، مشددًا على أهمية أن يكون هناك ورد ثابت طول السنة يلتزم به المسلم.

وتابع حول ما يفعله الذكر بالإنسان الذي يذكر الله كثيرًا، قائلاً: "الوقوف على باب الخلق لا يمنحك إلا القليل.. بينما الوقوف على باب الله يمنحك العالم كله.. يمنحك ما لا تتوقعه ولا يخطر ببالك... الوقوف على باب الله.. يجعلك عبدًا ربانيًا.. لو أقسمت على الله لأبر قسمك.. يحقق لك مرادك فيما تطلب وفيما تريد".

وختم خالد بالدعوة إلى فعل كل ما يجلب على الإنسان من حسنات والإكثار من ذكر الله: "قل من كل قلبك سبحان الله، والحمدلله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وستشعر بأنك إنسان جديد، وستجد حلاوة عجيبة في قلبك".