مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. تجديد حبس شادي الغزالي ومصرع أمين شرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. تجديد حبس شادي الغزالي ومصرع أمين شرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
1-تجديد حبس شادي الغزالي حرب وآخرين بتهمة بنشر أخبار كاذبة
2-تأييد إخلاء سبيل متهمتين بالانضمام لخلية "ابنة الشاطر"
3-"جرح غائر في البطن".. النيابة تأمر بضبط وإحضار عاطل طعن جاره بحلوان
4-"العربية وقعت في ترعة المريوطية".. مصرع وإصابة أميني شرطة بالبدرشين
5-"الدم بقى ميه".. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي لجثة شاب قتله خاله بالوراق
6-2 يونيو.. "الاقتصادية" تنظر أولى جلسات محاكمة 27 متهما بالاتجار بالعملات الأجنبية
7-"معركة دموية".. مصرع مزارع وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط
8-"قبل العيد".. ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 1120 طربة حشيش
9-"الأموال العامة" تضبط 13 مليونا و330 ألف دولار في قضايا إتجار بالنقد الأجنبى
10-"الأمن" يكشف ملابسات مقطع فيديو لخطف مواطن تحت تهديد السلاح في بورسعيد