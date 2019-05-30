مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. تجديد حبس شادي الغزالي ومصرع أمين شرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. تجديد حبس شادي الغزالي ومصرع أمين شرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث بموقع الخليج 365 الإلكتروني أبرز تلك الأخبار.

1-تجديد حبس شادي الغزالي حرب وآخرين بتهمة بنشر أخبار كاذبة



2-تأييد إخلاء سبيل متهمتين بالانضمام لخلية "ابنة الشاطر"



3-"جرح غائر في البطن".. النيابة تأمر بضبط وإحضار عاطل طعن جاره بحلوان



4-"العربية وقعت في ترعة المريوطية".. مصرع وإصابة أميني شرطة بالبدرشين



5-"الدم بقى ميه".. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي لجثة شاب قتله خاله بالوراق



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6-2 يونيو.. "الاقتصادية" تنظر أولى جلسات محاكمة 27 متهما بالاتجار بالعملات الأجنبية



7-"معركة دموية".. مصرع مزارع وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط



8-"قبل العيد".. ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 1120 طربة حشيش



9-"الأموال العامة" تضبط 13 مليونا و330 ألف دولار في قضايا إتجار بالنقد الأجنبى



10-"الأمن" يكشف ملابسات مقطع فيديو لخطف مواطن تحت تهديد السلاح في بورسعيد



