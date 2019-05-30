قومي المرأة يعلق على منع طالبة من التبول في الامتحان

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جامعة المنصورة
استنكر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهلية، في بيان له، واقعة تعرض طالبة بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني، بكلية آداب جامعة المنصورة، للتبول اللا إرادي داخل لجنة امتحان مادة "النصوص اليونانية"، بعد رفض "شادي.ب" رئيس اللجنة، السماح لها بدخول الحمام، لمدة 3 ساعات، توقيت الامتحان، مؤكدًا أن ما حدث يتنافى مع القيم الإنسانية والتعامل الآدمي، فلا يجوز حرمان إنسان من حقه في تلبية نداء الطبيعة في أي وقت، فكيف وصاحبة الواقعة فتاة في مقتبل العمر. وأضاف البيان: "ما تعرضت له الطالبة مهين يؤذى نفسيتها ومن الممكن أن يعرض حياتها للخطر نتيجة احتباس البول".
وطالب القومي للمرأة باتخاذ إجراء قانوني مناسب لإعادة كرامة الطالبة، وعودة العلاقات الإنسانية بين أساتذة الجامعة والطلاب. كانت الطالبة "ماجدة.ع.ف" قد تبولت وتغوطت لا إراديًا، داخل اللجنة، بعد أن منعها الدكتور المشرف من دخول الحمام، رغم طلبها أكثر من مرة، وتوضيح أنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل دخول
وطالب القومي للمرأة باتخاذ إجراء قانوني مناسب لإعادة كرامة الطالبة، وعودة العلاقات الإنسانية بين أساتذة الجامعة والطلاب.
كانت الطالبة "ماجدة.ع.ف" قد تبولت وتغوطت لا إراديًا، داخل اللجنة، بعد أن منعها الدكتور المشرف من دخول الحمام، رغم طلبها أكثر من مرة، وتوضيح أنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل دخول الامتحان بأربعة أشهر فقط، ولديها ظروف صحية.
واستبعدت إدارة الجامعة الدكتور من استكمال أعمال المراقبة للتحقيق معه، وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، أن من حق أي طالب دخول الحمام في أي وقت في أثناء الامتحان ولا يجوز منعه نهائيا.
وأشار الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب، في تصريحات صحفية، إلى أن رئيس اللجنة لم يقصد إيذاءها، موضحا: "يوجد انطباع دائم لدى الأساتذة أن من يطلب الذهاب للحمام يريد أن يغش". (التفاصيل)
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