شكرا لقرائتكم خبر عن طقس العيد: «يسمح بالخروج للمنتزهات والحدائق» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال فترة عيد الفطر حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضاف «عبدالعال» في بيان له عن حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، أنه سيسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وسيكون «حار» على محافظات الوجه البحرى، والقاهرة حتى مدن ومحافظات القناه، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ويكون لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الغربية للبلاد، وخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح البيان «بصفة عامة الأجواء تسمح للخروج للمتنزهات والحدائق العامة والإستمتاع بها وبجميع الشواطىء المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل».

وينصح رئيس الهيئة بالقيادة بهدوء على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر، بسبب تكون الشبورة المائية، أما فيما عدا ذلك فمستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان على مدار اليوم.

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وعن درجات الحراره المتوقعة خلال هذه الفتره على:-

السواحل الشمالية من 29 إلى 31 درجة.

الوجه البحرى والقاهره من 35 إلى 36 درجة.

شمال الصـــــعيد من 38 إلى 40 درجة.

جنوب الصـــــعيد من 44 إلى 45 درجة.

جنوب سينـــــاء من 35 إلى 36 درجة .

ويتقدم السيد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس مجلس الإدارة بخالص التهنئه لجموع الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطرالمبارك اعادة الله علينا باليمن والبركات والامن والامان.