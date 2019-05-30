شكرا لقرائتكم خبر عن «النائب الفرفوش رزق».. عضو مجلس النواب يلعب الكرة مع الأطفال بشوارع الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب أدائه صلاة التراويح وخلال عودته لمنزله في الشيخ زويد بشمال سيناء، وجد عضو مجلس النواب عن دائرتي الشيخ زويد ورفح إبراهيم أبو شعيرة، مجموعة من الأطفال يلعبون مباراة كرة القدم في الشارع، فقام باللعب معهم حتي انتهت المباراة.

Advertisements

وفور انتهاء المباراة قام عضو مجلس النواب بمصافحة الأطفال، طفلًا طفلًا، واحتضانهم وتقبيلهم، ومنحهم مبلغ مالي من جيبه الخاص لشراء كرة جديدة وحديثة للعب بها.

وتداول نشطاء على صفحة الفيسبوك مقطع فيديو للنائب وهو يلعب الكرة مع الأطفال في الشارع، إذ تم تداول المقطع تحت عنوان «النائب الفرفوش رزق».

وأكد عدد من النشطاء أن ما فعله عضو مجلس النواب شعور جميل وتواضع، وأن نائب الشيخ زويد مع الجميع سواء أطفال أو كبار، لا يتركهم لحظة في الأفراح، موجهين الشكر له قائلين: «شكرًا أبو شعيرة».