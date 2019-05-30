شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط «السيستم» أثناء امتحان الكيمياء بسوهاج.. ومراقبو اللجان: «اللى حلتوه ينجحكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجنة امتحانات الفترة المسائية، للصف الأول الثانوى في مادة الكيمياء، بمدرسة قدرى أبوحسين بمدينة أخميم، حالات بكاء بين طالبات مدرستى جيل المستقبل، وأحمد زويل الخاصتين أثناء تأديتهن للإمتحان، وتذمر وشد بين طلاب المدرستين والمراقبين، بسبب سقوط «السيستم» أثناء تأدية الطلاب والطالبات إمتحان الكيمياء بالتابلت، بعد مرور نصف الوقت من البدء في الإجابة، وعدم تمكن طلاب وطالبات المدرستين من استكمال الإمتحان.

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وطلب طلاب وطالبات المدرستين من مسئولى ومراقبى اللجان استكمال الإمتحان في النماذج الورقية، إلا أنهم رفضوا طلبهم وأبلغوهم بأنهم حرروا محضرا بالواقعة وبسقوط السيستم أثناء تأدية الإمتحان، قائلين لهم «كويس كده اللى حلتوه في الإمتحان إن شاء الله هينجحكم»- بحسب ما ذكر الطلاب- الأمر الذي تسبب في دخول عدد من الطالبات في نوبات بكاء، وحدوث تذمر وشد بين الطلاب والمراقبين.

وأكد الطلاب، صعوبة الأسئلة التي جاءت في الإمتحان، وأنها تحتاج إلى كتابة كثيرة في الوقت الذي يعانون فيه من بطء الكتابة بالقلم الإلكترونى للتابلت، كما أن الأسئلة تحتاج إلى تفكير ولم تراع وقت الإمتحان، مطالبين بإلغاء هذا النظام الذي سبب لهم معاناة وإحباط منذ بدء الإمتحانات.

حاولت «المصرى اليوم» الإتصال بالدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، للرد على ما ذكره الطلاب إلا أن تليفونه كان طوال مرات الإتصال مغلقا.