شكرا لقرائتكم خبر عن تنتظر موسوعة «جينيس».. أكبر مائدة إفطار في العاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مجموعة جي ال سي للصناعة (دهانات GLC) عن رعايتها ومشاركتها في اكبر مائدة افطار في العالم تنظمها شركة العاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار «مصر بتفطر في العاصمة» يوم 1 يونيو المقبل، ومن المتوقع تدخل هذه المائدة موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.
وقال محمد أمين الحوت المدير التنفيذى للشركة أن مشاركتنا تأتي لدعم خطة مصر الإصلاحية والترويج للفرص الاستثمارية والمشروعات القومية العملاقة وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.
واضاف أن هناك فرص واعدة للشركات المحلية والاجنبية في النمو بالسوق المصرية نتيجة الطفرة التي شهدتها مصر في مجالات التشييد والبناء والمدن الجديدة والمشروعات القومية بمجالات البنية التحتية والاسكان والصحة والتعليم وغيرها.
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