شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لبدء الاحتفالات اليوم.. محافظ المنيا يتفقد دير السيدة العذراء بجبل الطير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، منطقة دير السيدة العذراء الأثري بجبل الطير بمركز سمالوط، يرافقه اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، ومدحت القاضي رئيس المدينة.

وجاءت الجولة في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستقبال مولد السيدة العذراء، الذي يستمر في الفترة من 30 مايو الجاري إلى 6 يونيو المقبل.

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وشملت الجولة مدخل الطريق المؤدي إلى دير السيدة العذراء بجبل الطير، والكنيسة الأثرية والشوارع المحيطة، حيث وجه بضرورة التنسيق المستمر مع رؤساء الوحدات القروية في (بني خالد، البيهو، قلوصنا) من خلال غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز سمالوط وعدد من مديريات الخدمات المنوطة بتلك الاحتفالية لتعمل على مدار 24 ساعة وتكون على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أي أحداث قد تقع أولا بأول لاتخاذ ما يلزم.

وأكد المحافظ على ضرورة التأكد من سلامة المراسي ومراجعة كافة وسائل الامان والسلامة في المعديات وصلاحيتها قبل بدء الاحتفالات وعدم السماح بالحمولة الزائدة لتلك المعديات وعدم تواجد أي سيارات على أسطح المعديات، مع تكثيف اعمال النظافة بموقع الاحتفالية وتوفير عدد كاف من اكياس القمامة لتجميع القمامة يوميا بسيارة جمع القمامة، كذلك عمل الصيانة اللازمة لأعمدة الانارة والتأكد من صيانتها .

وشدد حسين على الإجراءات الأمنية الخاصة بسلامة المواطنين والخدمات والحراسات والرقابة الدائمة ، وكذلك اجراءات الحماية المدنية والتواجد المستمر داخل وخارج المولد بدائرة القرية المؤدية سواء من الجنوب والشمال والغرب.

بجانب وضع خطة على مدار 24 ساعة للقيام بحملات المرور من قبل شرطة المسطحات المائية على الوحدات النهرية أثناء الاحتفال بالمولد بدائرة المركز سواء العبارات ملك الوحدة المحلية أو الأهالي والقيام بمراجعة الاشتراطات الخاصة بالأمن.

محافظ المنيا يتفقد منطقة دير السيدة العذراء الأثري بجبل الطير

محافظ المنيا يتفقد منطقة دير السيدة العذراء الأثري بجبل الطير

محافظ المنيا يتفقد منطقة دير السيدة العذراء الأثري بجبل الطير

محافظ المنيا يتفقد منطقة دير السيدة العذراء الأثري بجبل الطير

محافظ المنيا يتفقد منطقة دير السيدة العذراء الأثري بجبل الطير

محافظ المنيا يتفقد منطقة دير السيدة العذراء الأثري بجبل الطير

محافظ المنيا يتفقد منطقة دير السيدة العذراء الأثري بجبل الطير

محافظ المنيا يتفقد منطقة دير السيدة العذراء الأثري بجبل الطير