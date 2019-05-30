شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعلن تفاصيل خطة استعدادات القطاعات الخدمية لعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، الخميس، خطة المحافظة لاستقبال عيد الفطر، والتي تضمنت خطط عمل القطاعات الخدمية والمرافق خلال العيد بشأن تأمين المرافق والخدمات الحيوية وتوفير الأجواء والتيسيرات اللازمة للمواطنين في هذه المناسبة السعيدة.

وصرح محافظ بني سويف ببنود خطة الاستعدادات لعيد الفطر، حيث يتم في قطاع الصحة رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ من خلال تكثيف الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمات بالمنشآت الصحية بالمدن والقرى، وتشكيل غرفة وقائية بإدارة الطب الوقائي والإدارات الصحية لاستقبال البلاغات للأمراض المعدية، وتشكيل غرفة أزمات فرعية داخل كل مستشفى تحت إشراف وكيل الوزارة وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والتأكد من توافر الرصيد الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى.

ويتم توفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته وتوفير عدد من الأسرة الداخلية بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، والتشديد على مناوبات الأطباء وأطقم التمريض مع وقف جميع الأجازات والراحات خلال العيد، علاوة على مراجعة خرائط الميادين والبؤر الساخنة للأحداث وأماكن التجمعات وتحديد مستشفيات الإحالة، والتنسيق مع المستشفى الجامعي لإحالة الحالات التي بحاجة لتخصصات غير موجودة بمستشفيات المديرية.

وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة بمحلات اللحوم ومستلزمات الأعياد من الأغذية، وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين للتأكد من حملهم شهادات صحية سارية، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية في أماكن تداول وتخزين الأغذية بالمحلات العامة.

كما يقوم الطب البيطري بتدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين للقيام بالكشف على المذبوحات مع فتح جميع المجازر طوال أيام الأسبوع لاستقبال المذبوحات والتفتيش على محلات اللحوم البلدية والمجمدة والدواجن والأسماك واللحوم وثلاجات حفظ اللحوم فضلا عن توجيه حملات مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة، على محلات بيع اللحوم والأسواق للتأكد من صلاحية المعروض منها للاستهلاك الآدمي، علاوة على إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية والمراكز الإدارية التابعة لها لتلقى أي شكاوي على أرقام ( 2322128/2367351/2367352)

في حين تقوم الإدارة العامة للبيئة بالاشتراك مع الصحة والتموين والقوى العاملة وشرطة المرافق والبيئة بتكثيف أعمال المرور على الأماكن التي تشهد إقبالاً كثيرا من المواطنين خلال أيام العيد مثل الحدائق العامة والكافيهات والمطاعم والبواخر والمراكب الشراعية للتأكد من تنفيذ الاشتراطات البيئة والصحية، وعمل محاضر للمنشآت غير الملتزمة بقانون البيئة والصحة المهنية وإرساله إلى شرطة البيئة والمسطحات المائية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ المستشار هاني عبدالجابر أن مرفق إسعاف بني سويف ينفذ خطة محكمة لاستقبال العيد تتضمن تأمين الخدمات الإسعافية أيام العيد من خلال رفع درجة الاستعداد ومنع الإجازات والأذونات ،ووضع السيارات في حالة استنفار خارجي وانتشار حر، وإلزام جميع المشرفين بالتواجد في أماكنهم والربط اللاسلكي الداخلي مع طوارئ مديرية الصحة والنجدة والحماية المدنية والمرور وتجهيز سيارات الإسعاف وتزويدها بالأوكسجين والمستلزمات من الطبية والماسكات وتوزيعها لتغطية كافة مراكز ومناطق المحافظة باجمالي 72 سيارة إسعاف موزعة بواقع: 32 سيارة إسعاف لمركز بني سويف، و5 سيارات بدائرة مركز ومدينة الواسطى، و8 سيارات لمركز ناصر، و7سيارات لمركز إهناسيا، و7 مثلها لمركز ببا، و6 سيارات لمركز سمسطا، و7سيارات لمركز الفشن، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بسيارات إسعاف من المحافظات المجاورة عند الضرورة.

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وفي قطاع التموين:، تقرر عودة المخابز للعمل بالمواعيد السابقة على شهر رمضان بما يتلاءم وطبيعة استهلاك المواطنين مع تكثيف الحملات واللجان لمتابعة المخابز من بداية التشغيل حتى نهاية الإنتاج بالوزن والمواصفات القانونية ،مع وقف جميع الأجازات لمفتشي التموين لتنظيم حملات دورية للمرور على الأسواق والمطاعم ومحلات الأسماك، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية على أرقام (2237132/2237142) وأخرى فرعية بالإدارات، مع متابعة عمل محطات الوقود وتعبئة البوتاجاز لضمان وصول الكميات الواردة من البنزين والسولار والإشراف على توزيعها من خلال الأجهزة الرقابية لضمان عدم حدوث اختناقات في تلك السلع.

هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير احتياجات المحافظة من جميع الأسماك ليتم عرضها وبيعها للمواطنين بجميع فروع الشركة، ومتابعة ورود السلع التموينية من خلال الشركة أيضاً لضمان توافرها لاستقبال العيد، علاوة على التنسيق مع مباحث التموين لتخصيص ضباط بمناطق المحافظة لتكثيف الحملات بالتعاون مع الجهات المعنية من الصحة والطب البيطري لضبط الأسعار وتوعية المواطنين بأهمية شراء احتياجاتهم من خلال شركة الجملة والسلاسل التجارية التابعة لها ومنافذ القوات المسلحة ومنافذ أمان الغذائية الموجودة والسيارات المتنقلة بجميع مراكز المحافظة.

وفى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يتم العمل في كافة المحطات والشبكات ومراكز الصيانة بنظام المناوبات على مدار 24 ساعة ومتابعة التشغيل وتشغيل غرفة عمليات محلية مرتبطة بالخط الساخن للتعامل مع أية شكاوى عن انقطاع المياه وسرعة إصلاحها، وذلك على الأرقام التالية (125) ومحمول (01276278215/ 01276279712)، وتخصيص عدد 5 سيارات مياه للإمداد بمياه الشرب لدفعها في حالات الاحتياج أو إصلاح الكسور، وذلك تحت تصرف نوبتجي الشركة بخلاف عدد 1سيارة مياه لكل فرع، وعدد 1 عربة ( نافوري/ شفط / كسح) بكل فرع لدفعها في حالات الإنسداد، وذلك بخلاف عربة 2 كابينة على مدار 24 ساعة للمتابعة والمرور على مواقع الشركة، مع تواجد رؤساء الأفرع بمقر فروع الشركة رئاستهم خلال أيام العيد بالكامل لحل أي مشاكل بالفرع.

وقال المحافظ إن قطاع الزراعة يقوم بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية المختصين بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات الزراعية لمتابعة سير العمل ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية خلال اجازة عيد الفطر، بينما تقوم مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأوقاف والوحدات المحلية لتجهيز مراكز الشباب التي تم اعتمادها لأداء صلاة العيد وهى (6 مراكز بالواسطى، و7 بمركز ناصر، 13 مركز في ببا، و12 بمركز ومدينة بني سويف، 5 مراكز بالفشن، و6 مراكز باهناسيا)، مع فتح جميع مراكز الشباب بدائرة المحافظة خلال اجازة العيد لممارسة الأنشطة مع تواجد المناوبات بها لمتابعة سير العمل بها.

وفي قطاع الكهرباء، يتم عمل غرفة عمليات بديوان عام القطاع لتلقى البلاغات، وعمل مناوبات للعاملين على مدار 24 ساعة بمقر القطاع والهندسات التابعة له بجميع المراكز، وتخصيص خط ساخن (121) ورقم (2238338) لتلقى بلاغات أعطال الكهرباء، مع تشغيل مراكز خدمة فرعية بالوحدات القروية الرئيسية لمراقبة أحمال المحولات وسرعة إصلاح الأعطال وإعادة التيار مع توفير 4 وحدات توليد طوارئ متنقلة كتغذية بديله لتامين دور العبادة والمرافق الحيوية، فضلاً عن تواجد سيارة الاختبارات على مدار 24 ساعة لتحديد أي عطل فني «في حينه» وإصلاحه فوراً للكابللات الأرضية، علاوة على تواجد فرق طوارئ إصلاح الجهد المتوسط والمنخفض بمراكز الهندسات للتدخل عند الحاجة.

وتقوم مديرية التضامن ومن خلال جمعية الهلال الاحمر بتقديم بعض الهدايا العينية على المرضى ببعض المستشفيات، وتقوم جمعية المؤسسات بمنح عيدية للأطفال الأيتام واستقبال المتبرعين والمتطوعين لمشاركة أطفال المؤسسة فرحتهم بالعيد وتوزيع الهدايا والكعك ومصاحبتهم في الخروج للحدائق والمنتنزهات، في حين تقوم مشروعات النظافة بالمحافظة بتكثيف حملات نظافة على المنتزهات والميادين العامة والشوارع ورفع القمامة والمخلفات بصفة مستمرة خلال أيام العيد.

وخصصت مديرية الأوقاف 140 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى مراكز المحافظة بواقع :30 ساحة بمركز ومدينة بني سويف ،و28 ساحة بمركز ومدينة إهناسيا، و25 ساحة بمركز ومدينة ببا، و19 ساحة بمركز ومدينة الفشن، و14 ساحة بمركز ومدينة سمسطا، و14 ساحة مثلها بمركز ومدينة ناصر، و10 ساحات بمركز ومدينة الواسطى، حيث يتم تجهيز وفرش هذه الساحات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية مع تجهيز الخطباء ( أساسي واحتياطي) لكل ساحة من ساحات الصلاة.

فيما تقوم إدارة المرور بتنظيم خدمات على الطرق السريعة ومداخل ومخارج المدن والطرق الزراعية والصحراوية وأماكن تجمعات المواطنين في المرافق والمنتزهات ومتابعة حركة السيارات والنقل جماعي لنقل المواطنين وضبط حركة المرور في الشوارع والتصدي للمخالفات المرورية وخاصة المواقف العشوائية والانتظار المخالف والسير عكس الاتجاه، فيما تكثف إدارة المرافق حملاتها على الشوارع والميادين وتعيين خدمات ثابتة على الحدائق وكورنيش النيل وحديقة الحيوانات ومواجهة إشغالات الطرق من الباعة الجائلين، وتستعد إدارات الحماية المدنية والمسطحات المائية للتعامل مع أي بلاغات.

وشدد المحافظ على إعداد جداول بالمناوبات للعمل في كافة القطاعات على مدار الساعة وإعلان هذه المناوبات في مكان ظاهر في كل موقع مع الخط الساخن أو أرقام الاتصال للتعامل مع أي بلاغات أو حالات طارئة مع تواجد رئيس القطاع أو النائب أو الوكيل في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، التموين، الصحة، الطب البيطري التضامن الاجتماعي والمستشفيات، الوحدات الصحية وغيرها من المواقع والمرافق الخدمية الحيوية.