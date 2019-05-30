شكرا لقرائتكم خبر عن محافظي المنيا وأسيوط وسوهاج يؤدون صلاة الجنازة على مدير أمن أسيوط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط يرافقه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط على الراحل اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والذي توفي مساء أمس إثر حادث مروري أثناء تأدية عمله بتفقد الأكمنة والتمركزات الأمنية بطريق القوصية- أسيوط الصحراوي.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب أيمن نعيم رئيس أركان حرب المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء حاتم رياض مدير فرع الأمن الوطني بأسيوط واللواء أسامه جاد مدير مكتب الرقابة الإدارية بأسيوط، واللواء أشرف عبدالله رئيس فرع الأمن العام بوسط الصعيد واللواء زكريا صالح حكمدار أمن أسيوط والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، واللواء عصام غانم مدير فرع الأمن العام واللواء هاني عويس مساعد مدير الأمن والعميد طارق مصطفى وكيل فرع الأمن الوطني بالمحافظة، والعقيد أحمد قدري بقطاع الأمن الوطني والعقيد أيمن رمضان بهيئة الرقابة الإدارية والعقيد صلاح أحمد حسن المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أشرف مرسي مدير إدارة المرور بأسيوط وأعضاء مجلس النواب.

Advertisements

كما تلقى محافظ أسيوط وجميع الحضور واجب العزاء بالسرادق المقام أمام المسجد، وقدم المحافظ خالص العزاء والمواساه لأسرة الراحل الكريم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما شارك في مراسم الجنازة كل من قادة الأفرع الرئيسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية وقادة أفرع المخابرات الحربية والمخابرات العامة بأسيوط ومساعدي مدير الأمن لقطاعات الشرق والوسط والشمال وقيادات الأمن المركزي والدكتور أسامه عبدالرؤوف رئيس فرع جامعة الأزهر بأسيوط والدكتور أحمد المنشاوي والدكتور شحاتة غريب والدكتورة مها غانم نواب رئيس جامعة أسيوط وفضيلة الشيخ عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ خلف عمار مدير منطقة الوعظ والإعلام الديني والفتوى بالأزهر الشريف، والأنبا يوأنس مطران الأقباط الأرثوذوكس بأسيوط والأنبا كيرلس وليم مطران أقباط الكاثوليك والأنبا لوكاس مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة وممثلي الكنيسة الإنجلية بأسيوط والشيخ خلف عمار مدير منطقة الوعظ والارشاد بأسيوط ورؤساء شركات البترول والكهرباء والغاز الطبيعي والعديد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات المختلفة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية بأسيوط.

كما توجه المحافظ ومرافقوه لمطار أسيوط الدولي حيث سيتم نقل الجثمان بطائرة حربية إلى مسقط رأسه ليطيب ثراه وإقامة جنازة عسكرية بمحافظة الغربية.

تشييع جثمان مدير أمن أسيوط بمسجد عمر مكرم بحضور القيادات الأمنية

تشييع جثمان مدير أمن أسيوط بمسجد عمر مكرم بحضور القيادات الأمنية

تشييع جثمان مدير أمن أسيوط بمسجد عمر مكرم بحضور القيادات الأمنية

تشييع جثمان مدير أمن أسيوط بمسجد عمر مكرم بحضور القيادات الأمنية

تشييع جثمان مدير أمن أسيوط بمسجد عمر مكرم بحضور القيادات الأمنية

تشييع جثمان مدير أمن أسيوط بمسجد عمر مكرم بحضور القيادات الأمنية