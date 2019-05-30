شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: 11 غرفة عمليات استعدادًا لعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية استعداداتها لعيد الفطر بـ11 غرفة عمليات بينها غرفة مركزية بمقر المديرية برئاسة محمد سعدالله أحمد وكيل الوزارة و10 غرف فرعية بمقر الادارات برئاسة مديري الإدارات التموينية وذلك لتلقى أي شكاوى أو بلاغات خاصة بالأسعار وجودة السلع الغذائية المعروضة في الأسواق خلال العيد.

وقال «سعدالله» في تصريحات صحفية، الخميس، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها في الاسكندرية تقوم بطرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مناسبة وهى 50 جنيها لكيلو البسكويت و60 جنيها لكيلو الكعك السادة وكعك بالملبن 65 جنيها للكيلو وكعك بالمكسرات 90 جنيها للكيلو وبيتى فور سادة 65 جنيها للكيلو وبيتي فور لوكس 85 جنيها للكيلو وغريبة سادة 80 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 90 جنيها للكيلو كما توجد عروض خاصة للعلب المُشكلة وذلك على النحو التالي: علبة 1 كيلو بـ 64 جنيها وعلبة 2 كيلو بـ128 جنيها وعلبة 3 كيلو بـ 192 جنيها وعلبة 4.5 كيلو بـ 355 جنيها.

وأوضح «سعدالله» أنه في إطار ضبط الأسواق وحماية المستهلك من الغش التجاري قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة على أشرف مدير عام التجارة الداخلية ومحمد فتح الله مدير الرقابة التجارية وصالح خليل كبير مفتشى الرقابة التجارية بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط محل كبير يقوم بعرض وبيع معسل ومعسل نكهات مختلفة وزيوت شيشة إلكترونية مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على حيازتها وتم ضبط وتحريز 150 جردل معسل زنة الجردل 5 كجم مجهول المصدر وغير مدون عليه بيانات تجارية و85 كرتونة معسل عبوة الكرتونة 12 عبوة زنة العبوة 750 جراما مجهول المصدر وغير مدون عليه بيانات و25 كرتونة معسل عبوة الكرتونة 10 عبوات زنة العبوة 600 جرام مجهول المصدر وغير مدون عليه بيانات و50 كرتونة معسل عبوة الكرتونة 10 عبوات زنة العبوة كجم مجهول المصدر وغير مدون عليه بيانات و25 كرتونة معسل عبوة الكرتونة 20 عبوة زنة العبوة كجم مجهولة المصدر وغير مدون عليه بيانات و200 كرتونة معسل عبوة الكرتونة 9 عبوة زنة العبوة 50 جراما مجهولة المصدر وغير مدون عليه بيانات و15 كرتونة معسل عبوة الكرتونة 12 عبوة زنة العبوة 800 جرام مجهولة المصدر وغير مدون عليه بيانات و20 كرتونة زيوت شيشة إلكترونية عبوة الكرتونة 16 زجاجة زنه الزجاجة 30 جراما مجهول المصدر وغير مدون عليها بيانات.