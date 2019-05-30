شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يشيد بنجاح تجربة الزراعات الـ«أورجانيك» بأحد منتجعات شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بنجاح تجربة زراعات «الأورجانيك» الطبيعية المعتمدة على مخلفات الأغذية بالفنادق والمنتجعات السياحية في شرم الشيخ، مُطالبا بتعميم التجربة.

وجاء ذلك خلال قيام محافظ جنوب سيناء بتفقد إحدى مزارع إنتاج الخضر والفاكهة «أورجانيك» بأحد فنادق شرم الشيخ الكبرى، حيث تفقد إنتاج مساحات الخضر وأشجار البرتقال والليمون واليوسفي، والباباي، ومناطق الكنتالوب والبطيخ والفلفل الأخضر، والصوب الزراعية.

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بالإضافة إلى إنتاج الخضر بنظام الزراعة على الماء باستخدام الأنابيب المُحملة على أحواض سمكية لإنتاج الخضر والأسماك.

كما استمع المحافظ لشرح مختصر لتجربة الاستفادة من مخلفات الغذاء بالفنادق وتحويله إلى سماد عضوي يستخدم لتلك الزراعات.

كما قام مدير الفندق بتقديم شرحًا مختصرًا لفوائد الإنتاج داخل الفندق واستخدام تلك المنتجات داخل مطابخ الفندق لضمان توفير الخضر والفاكهة وتحقيق اكتفاءا ذاتيًا، فضلا عن كونها نظيفة وخالية من أي كيماويات وطازجة فتلقى استحسانا من السائحين داخل الفندق، ويتم الإنتاج بالتنسيق مع معهد بحوث الصحراء بجنوب سيناء.

وطالب فودة باستكمال منظومة إنتاج الخضر والفاكهة بطور سيناء ومزارع جهازالتعمير لتوفير الخضر والفاكهة والأسماك وتحقيق اكتفاء ذاتي لأبناء جنوب سيناء.

محافظ جنوب سيناء، بتفقد أحد مزارع إنتاج الخضر والفاكهة «أورجانيك» بأحد فنادق شرم الشيخ الكبري

محافظ جنوب سيناء، بتفقد أحد مزارع إنتاج الخضر والفاكهة «أورجانيك» بأحد فنادق شرم الشيخ الكبري