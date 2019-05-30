انت الان تتابع عمرو خالد: روشتة يومية للذكر.. هذه أهم شروطها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عمرو خالد

وضع الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، في الحلقة الـ25 من برنامجه الرمضاني "فاذكروني" روشتة يومية للذكر، من أجل أن يعتاده الإنسان، ويصبح حالة يومية في حياته، يعيش بها ومعها، فلا يفارقه ذكر الله ولا يغيب عن قلبه ولسانه، محددا 6 شروط للذكر، حتى يكون لها مفعول في حياتك: أولها اذكر الله يوميا لمدة لا تقل عن 20 إلى 30 دقيقة كاملة ومن الممكن تقسيم مدة الذكر على مرتين صباحا ومساءً ربع ساعة صباحا، وربع ساعة مساءً، وثانيها عدم التشويش الفكري في أثناء الذكر.

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وأضاف خالد أن الشروط الأربعة الباقية هي: وضع هدف محدد بالأرقام للأذكار التي سيذكر الله بها، استخدام وسيلة للعد: مثل سبحة أو عداد أو سبحة إلكترونية فقد كان الصحابة وزوجات الرسول يستخدمون الحصى، واختيار مكان الذكر، حتى يساعد عقلك على التفكر، اذكر الله لأنه يستحق العبادة. وأوضح أنه عندما يعيش الإنسان بذكر