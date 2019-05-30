7.5 مليون جنيه منحة لدعم المدارس اليابانية

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المدارس اليابانية
وقعت مصر واليابان، اليوم الخميس، منحة لدعم وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، بقيمة 7.5 مليون جنيه، وذلك ضمن المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أثناء زيارته لليابان مطلع عام 2016، ونص الاتفاق على أن تعمل وحدة إدارة المدارس اليابانية على بناء وإعداد كوادر فنية ومهنية تختص بمتابعة تنفيذ أنشطة التوكاتسو بمصر، وإعداد خطط لتوسيع قاعدة تنفيذ أهداف أنشطة المدارس المصرية اليابانية وباقي مدارس الجمهورية والتي تسهم في الارتقاء بشخصية الطالب المصري.
حضر التوقيع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ماساكى نوكي سفير اليابان لدى القاهرة.اقرأ أيضا| تحديد موعد مقابلات المتقدمين للمدارس اليابانيةونص الاتفاق أيضا على تحسين البيئة التعليمية داخل المدارس اليابانية، وتخريج جيل من الطلاب
حضر التوقيع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ماساكى نوكي سفير اليابان لدى القاهرة.
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ونص الاتفاق أيضا على تحسين البيئة التعليمية داخل المدارس اليابانية، وتخريج جيل من الطلاب مشرف لمصر لتحقيق أهداف التنمية.
وتأتي وحدة إدارة المدارس اليابانية لخدمة مشروع المدارس المصرية اليابانية، للمساهمة في إعداد فريق من المدربين على مستوى وحدة الإدارة لدعم المدارس على مستوى الجمهورية والاستثمار في العنصر البشرى، إذ تم افتتاح 35 مدرسة على مستوى 21 محافظة للعام الدراسي 2018 - 2019، وسيتم افتتاح 5 مدارس جديدة خلال العام الدراسي المقبل 2019 - 2020.
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