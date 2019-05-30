شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة يحيل مدرسًا للتحقيق رفض دخول طالبة الحمام خلال الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إحالة مدرس بكلية الآداب بالجامعة، إلى التحقيق، واستبعاده من كافة أعمال المراقبة والكنترول.
ويأتي التحقيق على خلفية قيام عضو هيئة التدريس بمنع طالبة من دخول الحمام، أثناء أدائها للامتحان، مما تسبب في تبولها على نفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة المنصورة يحيل مدرسًا للتحقيق رفض دخول طالبة الحمام خلال الامتحانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.