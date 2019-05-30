شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة يحيل مدرسًا للتحقيق رفض دخول طالبة الحمام خلال الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إحالة مدرس بكلية الآداب بالجامعة، إلى التحقيق، واستبعاده من كافة أعمال المراقبة والكنترول.

ويأتي التحقيق على خلفية قيام عضو هيئة التدريس بمنع طالبة من دخول الحمام، أثناء أدائها للامتحان، مما تسبب في تبولها على نفسها.