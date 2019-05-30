شكرا لقرائتكم خبر عن في آخر 5 شهور.. «الحجر الزراعي» ترصد الميزان التجاري بين مصر والصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير رسمي أصدرته إدارة الحجر الزراعي المصري عن الميزان التجاري مع الصين، أن إجمالي صادرات مصر من 17 محصولا تم تصديرها إلى بكين بلغت 143 ألفا و427 طنا، منها 126 ألف طن من الموالح المصرية، بينما بلغ إجمالي الواردات المصرية من المنتجات الزراعية الصينية 219 ألفا و975 طنا من مختلف المحاصيل الزراعية.

وأضاف التقرير، الذي رصد الفترة من الأول من يناير إلى 15 مايو الحالي، أن إجمالي صادرات مصر للصين من الأعلاف بلغ 3998 طنا، بالإضافة إلى تصدير 3499 طن بنجر، و3327 طن كتان و3278 طنا من القطن.

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بجانب تصدير 2896 طنا من الفراولة، وتصدير 36 طن كركديه و27 طنا من خليط الأعشاب ونباتات طبية، و26 طن شمر و10 طن بلح و6 أطنان خشب و6 طن شيح بابونج و5 أطنان بقدونس، و3 أطنان ريحان.

وأشار التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إلى أن إجمالي واردات مصر من المنتجات الزراعية الصينية بلغت 219 ألفا، و975 طن، منها استيراد ما يقرب من 139 ألفا و157 طن أرز، و40 ألف طن لب و31 ألف طن خشب و4654 طن ثوم صيني.

وأوضح التقرير أنه تم استيراد 1546 طن من الفول الصيني، واستيراد 678 طنا من الزنجبيل، و616 طن من القرفة، واستيراد 616 طنا من القرفة، و525 طن من العدس، واستيراد 498 طنا من الشاي و214 طنا من الفلفل، و99 طن دخان و93 طنا من الفول السوداني، و78 طن من الفحم، واستيراد 68 طنا من الكستناء، و52 طنا من الكمثري.