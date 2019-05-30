شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن افتتاح طريق طريق «بنها- المنصورة» في أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم افتتاح طريق «بنها- المنصورة» بطول 75 كم للتشغيل في شهر أكتوبر المقبل، بالتوازى مع احتفالات نصر اكتوبر المجيدة وذلك بتكلفة اجمالية 1.2 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الدقهلية، والتى تفقد خلالها عدد من الكبارى التي يتم تنفيذها على الطريق مع رفع كفاءته، وشدد على ضرورة وضع برنامج زمني للتنفيذ لكل كوبري ومواصفات الانشاءات على لوحة ليشاهدها المواطنين ويتابعوا الإنجازات التي تتم، كما شدد على مسؤولي هيئة الطرق والشركات المنفذة بضرورة الانتهاء من الوصلة بين كوبري سندوب وكوبري شرنقاش لربط خط بنها المنصورة بخط طلخا شربين ودمياط، قائلا: «عندما ننتهى هذه الوصلة مع خط بنها سيكون هناك نقلة كبيرة في الانتقالات بين دمياط والمنصورة والقاهرة».

وأكد أنه سيتم تشغيل كامل الطريق «بنها/ المنصورة» عدا كوبري أسنيت بمحافظة القليوبية، وذلك للبدء فيه متأخرًا عن باقي الطريق.

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وأكد وزير النقل أن مشروع تطوير طريق بنها- المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور النقل بمحافظات الدلتا، ويشمل رفع كفاءة وصيانة وإعادة رصف الطريق الحالي، وإنشاء طبقات رصف جديدة، وجميع أعمال التأمين والسلامة من انشاء، وتطوير دورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب، بالإضافة لإنشاء 5 كبارى علوية وهى كباري (كفر شكر وصهرجت وبشلا وطنامل وأسنيت)، بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه، وذلك لدفع معدلات التنفيذ خاصة مع الكثافة المرورية العالية بالطريق.

وقال «الوزير»: «المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره، كما أن الكباري التي يتم إنشاؤها وتنفيذها ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة».

وأوضح «الوزير»، فى تصريحات صحفية، على هامش الزيارة، أن تطوير شبكة الطرق بالدلتا لتواكب الطرق الكبرى التي يتم انشائها بربوع مصر، وسيتضمن التطوير أيضًا البدء في ازدواج خط السكة الحديد ما بين طنطا ودمياط مع تسيير الطريق السريع عليه وجاري التعاقد مع الشركة المنفذة للبدء فورا كما سيتم تنفيذ مشروع القطار المكهرب بين دمياط والمنصورة الجديدة مرورا بدمياط الجديدة وجمصة بعد رفض تنفيذ مشروع القطار المكهرب بين المنصورة والمنصورة الجديدة .

وأضاف: «خط القطار المكهرب الجديد سيحل ازمة الانتقال بين المنصورة والمنصورة الجديد من خلال استخدام القطار السريع إلى دمياط ومنها إلى المنصورة الجديدة باستخدام القطار المكهرب».

وأشار الوزير إلى أنه بعد الانتهاء من طريق بنها المنصورة سيتم استكمال الطريق الإقليمى إلى السنبلاوين قائلا: «كان خطأ كبير الفتح في عدة طرق في آن واحد بسبب ضعف التمويل ويجب الإنتهاء من المشاريع تباعا لتحقيق الهدف منها سريعا».