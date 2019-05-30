شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع منحة لدعم وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بقيمة 7.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مصر واليابان، الخميس، منحة لدعم وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، بقيمة 7.5 مليون جنيه، وذلك ضمن المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته لليابان مطلع عام 2016.

حضر التوقيع، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير ماساكى نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة.

ونص الاتفاق على أن تعمل وحدة إدارة المدارس اليابانية على بناء وإعداد كوادر فنية ومهنية تختص بمتابعة تنفيذ أنشطة التوكاتسو بمصر، وإعداد خطط لتوسيع قاعدة تنفيذ أهداف أنشطة المدارس المصرية اليابانية وباقي مدارس الجمهورية والتي تسهم في الارتقاء بشخصية الطالب المصري، وتحسين البيئة التعليمية داخل المدارس اليابانية، وتخريج جيل من الطلاب مشرف لمصر لتحقيق أهداف التنمية.

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وتأتي هذه الوحدة لخدمة مشروع المدارس المصرية اليابانية، للمساهمة في إعداد فريق من المدربين على مستوى وحدة الإدارة لدعم المدارس على مستوى الجمهورية والاستثمار في العنصر البشرى، حيث تم افتتاح عدد 35 مدرسة على مستوى 21 محافظة للعام الدراسي 2018/2019، وسيتم افتتاح 5 مدارس جديدة خلال العام الدراسي المقبل 2019/2020.

ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر للحكومة اليابانية، مؤكداً أن المنحة تهدف إلى دعم وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، مشيدا بتجربة المدارس اليابانية والتي وصفها بالواعدة، مشيراً إلى أن المشروع هدفه إدخال أنشطة التوكاتسو اليابانية إلى المدارس المصرية اليابانية والتي تدرس المناهج المصرية الجديدة، وتحسين العملية التعليمية ‏والإدارية من خلال إرسال بعثات لتدريب المعلمين ومديري المدارس.

من جهتها، أشادت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم، حيث سبق أن تم توقيع اتفاقية لدعم المدارس المصرية اليابانية بقيمة 168 مليون دولار، وإنشاء الجامعة اليابانية بقيمة 17 مليون دولار، ودعم التعليم العالى بقيمة 96 مليون دولار.

فيما أكد السفير اليابانى لدى القاهرة أن مشروع المدارس اليابانية، يعد رمزاً من رموز التعاون الوثيق مع مصر، مشيراً إلى أن مصر تبدأ إدخال نظام التعليم الياباني إلى نظامها التعليمي، في ظل القيادة الحكيمة والقوية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن اليابان لن تدخر جهداً في تقديم المساعدة لمصر في مجال التعليم، وستواصل اليابان التعاون مع مصر بخطى ثابتة في مشروع المدارس المصرية اليابانية، مشيراً إلى أن عام 2019 هو عام التعليم في مصر وهو عام هام للبلدين في مصر واليابان، حيث أن مصر تسلمت رئاسة الاتحاد الافريقى، كما تعتزم اليابان استضافة قمتين وهم اجتماعات مجموعة العشرين في شهر يونيو ومؤتمر التيكاد السابع لتنمية إفريقيا في شهر أغسطس، موضحاً أن التعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم هو نموذج يحتدى به في الشرق الأوسط وإفريقيا.