شكرا لقرائتكم خبر عن «لا تسمع ولا تتكلم».. العثور على مسنة أثناء إزالة «حكر السكاكيني» بالشرابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

داخل حُفرة صغيرة، كانت تجلس وحيدة «لا تسمع ولا تتكلم»، هكذا عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على سيدة مسنة تبلُغ من العمر 90 عامًا، أثناء إزالة منطقة حكر السكاكيني بالشرابية، إذ كانت تقيم السيدة بمفردها في شقة كائنة بأحد العقارات، محل تنفيذ الإزالة، لا يقوم أحد برعايتها.

وبالسؤال عن طبيعة حياتها ومن يعولها ويرعاها، تبين من حكايات الأهالى والجيران، أنها تقيم بمفردها، وأن الجيران يتناوبون لخدمتها على مدار اليوم.

وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، باشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، بنقل السيدة لإحدى دور الرعاية وتقديم الدعم النفسي لها.