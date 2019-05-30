شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتفقدان محطة مياه الحوامدية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وقيادات وزارة الإسكان، محطة مياه الحوامدية، التي تم الانتهاء من تنفيذها وبدأ تشغيلها تجريبيا بطاقة 70 ألف م3/يوم، لتغذية المدينة، وعدم أخذ حصة مياه من محطتى البدرشين وأبوالنمرس، مما سيوفر المياه للمناطق المُغذاه منهما.

وقال «الجزار»: إنه «جارٍ في محافظة الجيزة، تنفيذ 16 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 394 ألف م3/يوم، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، لخدمة حوالى 2 مليون نسمة، مما يرفع نسبة تغطية محافظة الجيزة بمياه الشرب إلى حوالى 98.5 %، كما أنه جارٍ تنفيذ 47 مشروعاً للصرف الصحى بطاقة 510 آلاف م3/يوم، بجانب تحسين درجة المعالجة من الابتدائية للثانوية لـ1.2 مليون م3/يوم، بتكلفة 9.1 مليار جنيه، لخدمة حوالى 2.5 مليون نسمة»، مشيراً إلى أن نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمحافظة ارتفعت إلى 70 % من السكان (96 % من سكان المدن – 40 % من سكان القرى).

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وحول أهم مشروعات مياه الشرب التي تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذها بالمحافظة لحل أزمة نقص المياه بمناطق متفرقة بالمحافظة، أوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه الصف، بطاقة 51 ألف م3/يوم، لتدعيم المحطة القائمة، ومشروع توسعات محطة مياه العياط، بطاقة 51 ألف م3/يوم، لتدعيم المحطة القائمة، ومشروع محطة مياه الحوامدية، بطاقة 70 ألف م3/يوم، لتغذية المدينة، وعدم أخذ حصة مياه من محطتى البدرشين وأبوالنمرس، مما سيوفر المياه للمناطق المُغذاه منهما، ومشروع توسعات محطة مياه إمبابة، بطاقة 400 ألف م3/يوم على مرحلتين، ومن المقرر أن تغذى منطقة فيصل والمناطق المحيطة بها، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ محطة مياه أوسيم، كما تم الانتهاء من استبدال الطلمبات بالمرحلة الثانية بإمبابة، وعمل بعض التعديلات، ورفع كفاءة المحطة، مما أدى إلى زيادة إنتاجية المحطة بمقدار 100 ألف م3/يوم.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لتوسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 80 ألف م3/يوم، لتدعيم المحطة القائمة، وذلك باستخدام التكنولوجيا الجديدة الخاصة بوحدات الديناساند محدودة المساحة، والتى توفر الطاقة الكهربائية المستهلكة بالتشغيل، وجارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه أطفيح، بطاقة 60 ألف م3/يوم، لتدعيم المحطة القائمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها وبدء تجارب التشغيل في نهاية يونيو 2019، ومشروع محطة مياه منشاة القناطر، بطاقة 40/80 ألف م3/ يوم، لتغذية مدينة ومركز منشاة القناطر بدلاً من الآبار القائمة بالمدينة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية سبتمبر 2019، ومشروع محطة مياه أوسيم، بطاقة 60 ألف م3/يوم، لتدعيم قرى شمال الجيزة مع محطة أمبابة بطاقة 30 ألف م3/يوم، وقرية المنصورية بطاقة 30 ألف م3/يوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية ديسمبر 2019.

وفيما يتعلق بأهم مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة، أشار إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة معالجة أبورواش، بتكلفة حوالى 6 مليارات جنيه، لرفع كفاءة المعالجة من الابتدائية إلى الثانوية، وزيادة طاقة المحطة بمقدار 400 ألف م3/يوم، لتصبح 1.6 مليون م3/يوم، ومشروع الصرف الصحى للقرى الملوثة لمصرف الرهاوى، بقيمة حوالى 2.5 مليار جنيه، لخدمة 22 قرية.

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يشهدان التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يشهدان التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يشهدان التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يشهدان التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يشهدان التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يشهدان التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يشهدان التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يشهدان التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يشهدان التشغيل التجريبي لمحطة مياه الحوامدية