شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يبحث دور الإعلام في تنفيذ خطة التوعية بترشيد المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بحضور القيادات التنفيذية بوزارة الموارد المائية والري وممثلي كافة الجهات المعنية، لبحث الاستراتيجية القومية الموضوعة للتناول الإعلامي للملف المائي والخطة الإعلامية وتقييم جهود التوعية بترشيد المياه.

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ووجّه الدكتور عبدالعاطي بضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتوعية المواطن بترشيد المياه، تحديدًا في ظل ما نواجهه من تحديات خاصة بالنُدرة المائية واتساع الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات، خصوصًا مع ما نواجهه من معدلات زيادة سكانية كبيرة.

ووفقا لبيان رسمي أصدرته وزارة الري، تم عرض فيديو مجمع عن مجهودات التوعية بترشيد المياه من خلال إعداد أفلام وثائقية وحملات توعية في وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات ولمؤتمرات في المدارس ودور العبادة، وتم الإشارة إلى إعداد كُتيب حقائق وأرقام الذي يستهدف توفير كافة المعلومات الصحيحة بخصوص الشأن المائي للمواطن.

وجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالإعداد والتجهيز لأسبوع القاهرة الثاني للمياه، المُقرر عقده في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر، والذي يتم تناول كافة الأبحاث المعنية بكيفية مواجهة الندرة المائية، بجانب عرض تجارب المزارعين الناجحة، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ الاستراتيجية القومية للمياه بمحاورها الأربعة (تنمية الموارد المائية، تحسين نوعية المياة، ترشيد المياة، تهيئة البيئة المحيطة).