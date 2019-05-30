شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية ترفع بدل الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردي، اليوم الخميس، زيادة مكافأة الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وبدل الحكم ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه بمعدل 4 أضعاف في بعضها و3 أضعاف في البعض الآخر.

وقال الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إنه تم رفع قيمة الإشراف على رسائل الماجستير من 400 جنيه إلى 1500 جنيه، وأيضاً رفع قيمة الإشراف على رسائل الدكتوراه من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه، كما تم زيادة مكافأة كل من يشارك في فحص رسالة الماجستير من 100 جنيه إلى 500 جنيه، وزيادة مكافأة فحص رسالة الدكتورة من 250 جنيها إلى1000 جنيه.

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وفى سياق متصل، أوضح «يوسف» أنه طبقاً لقرار مجلس جامعة الإسكندرية سيتم استقبال أعضاء هيئة التدريس وحاملى درجات الدكتوراه من الجامعات وجهات العمل العربية والأجنبية لإجراء أبحاث مشتركة أو التدريب مع أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الجامعة.

وأشار إلى أن هولاء الطلاب يمكنهم التقدم على النحو التالي: «يقدم طالب المهمة العلمية موافقة جهة العمل على إجراء الأبحاث أو التدريب بالمشاركة مع عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية مع تحديد المدة المطلوبة وخطة العمل المتوقعة لإجرائها، ويتم حصول عضو المهمة العلمية على خطاب قبول من إحدى كليات أو معاهد الجامعة ويتم إعتماده من المجالس المتخصصة والسيد أ.د نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والتأكيد عند نشر البحوث المشتركة في مجلة علمية أو مؤتمر أن يتضمن البحث اسم عضو هيئة التدريس المشارك والكلية / المعهد التابع لها بجامعة الإسكندرية وتتحمل الجامعة أو الجهة الموفدة أو عضو المهمة العلمية شخصياً النفقات السنوية التي يحددها مجلس الجامعة سواء سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية، ولا تتحمل جامعة الإسكندرية نفقات المستلزمات المطلوبة لإجراء الأبحاث».

ولفت «يوسف» إلى أنه يتم التسجيل عبر الموقع الالكتروني لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات «www.mohe.casm.edu.eg» لاستكمال البيانات المطلوبة، بالإضافة إلى قيام عضو المهمة العلمية بتقديم صورة من السيرة الذاتية وجواز السفر وإثبات التقدم عبر الموقع الإلكتروني لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات.