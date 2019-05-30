شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد أعمال تطوير طريق «بنها- المنصورة» بتكلفة إجمالية 1.236 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه محافظا القليوبية والدقهلية، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق «بنها /المنصورة» بطول 73 كم وأعمال تنفيذ عدد 5 كباري علوية على الطريق، وهي كباري: (كفر شكر، وصهرجت، وبشلا، وطنامل، وأسنيت)، بتكلفة إجمالية 1.236 مليار جنيه.

صرح وزير النقل بأن مشروع تطوير طريق «بنها- المنصورة» يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور النقل بمحافظات الدلتا، ويشمل رفع كفاءة وصيانة وإعادة رصف الطريق الحالي، وإنشاء طبقات رصف جديدة، وجميع أعمال التأمين والسلامة من إنشاء، وتطوير دورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب، كما أن الكباري التي يتم إنشاؤها وتنفيذها ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوي، مضيفًا أن المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

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وتفقد الوزير القطاعات الأربعة للطريق، وكذلك الكباري التي يتم تنفيذها، واطلع على معدلات التنفيذ، والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات وشدد على ضرورة تكثيف الأعمال، وأن تكون على مدار الساعة للانتهاء من كافة الأعمال سواء للطريق أو الكباري في شهر أكتوبر المقبل، مع ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق بالتزامن مع أعمال التطوير وتنفيذ الكباري وإزالة كافة المطبات بالطريق التي أنشأها الأهالي ودراسة أماكن وضع المطبات وتصميمها بشكل هندسي.

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ كوبري دكرنس العلوي بتكلفة 250 مليون جنيه، حيث يبلغ طول الكوبري 950 متر، بالإضافة إلى المطالع من وإلى دكرنس بطول 300 متر وذلك ضمن أعمال ازدواح طريق سندوب طلخا بطول 10 كم.

وأكد الوزير على أن استراتيجية وزارة النقل تسيير في اتجاهين، الأول هو رفع كفاءة وصيانة الطرق والكباري القديمة، والثاني، هو تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق و8 محاور على النيل بما يؤدى لتسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية والربط بين المحافظات، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.

كامل الوزير، وزير النقل يتفقد أعمال تطوير طريق بنها /المنصورة