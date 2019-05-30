شكرا لقرائتكم خبر عن «عنيك في عنينا»: أجرينا 14.5 ألف عملية جراحية مجانًا.. ووزعنا 40 ألف نظارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى برعاية رئاسة الوزراء، عملها بمحافظات الجمهورية، وذلك ضمن خطتها لمكافحة العمى في مصر 2020، بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية التي تتكفل بالكشف وتوزيع العلاج، وأيضا إجراء العمليات الجراحية للحالات الغير قادرة بعد التأكد من استحقاقها بالمجان.

وقال الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على مبادرة «عنيك في عنينا»، ورئيس مجلس إدارة أوركيديا للصناعات الدوائية، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم إجراء 14 ألف و500 عملية جراحة عيون مختلفة لغير القادرين بمحافظات مصر، بالتعاون مع مؤسسة «صناع الخير».

وأوضح أن العمليات تشمل إزالة مياه بيضاء، وحوّل، وظفرة، مؤكدا أن العمليات يتم إجراؤها بأكبر مستشفيات العيون بالمحافظات، وعلى مستوى عال من الدقة والكفاءة، وأن المبادرة مستمرة في إجراء العمليات الجراحية.

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وأشار إلى أن قوافل مبادرة «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى تنطلق أسبوعيا بالمحافظات للكشف عن أمراض العيون، وتتنوع القوافل ما بين قوافل للكشف وقوافل توزيع النظارات الطبية للحالات التي تم الكشف عليها مسبقاً، وأيضا قوافل لإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك من غير القادرين بالمجان بعد التأكد من استحقاقها.

وأوضح عباس، أن إجمالي عدد القوافل التي انطلقت للكشف عن أمراض العيون ضمن مبادرة الشركة بلغت 133 قافلة، في 16 محافظة، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 150 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن المبادرة وزعت نظارات طبية ل 40 ألف مواطن بالمجان.

وقالت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي لمبادرة عنيك في عنينا، إنه تم توزيع 3 آلاف نظارة طبية على أطفال المدارس ضمن مبادرة «أولادنا في عنينا» التي تنفذها الشركة أيضاً، وإجراء 35 عملية معظمها تصحيح حول وزرع عدسة وتصحيح جفون وزرع عين صناعية.

وأضافت أنه تم الكشف على 1800 طفل ضمن مبادرة «أطفال بلا مأوى»، التي تنفذها «أوركيديا» تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، لفحص الاطفال الايتام والمسنين من أمراض العيون.