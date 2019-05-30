شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية بقيمة مليون جنيه. قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك، تم الاشتباه فى راكب من أصل مصرى ويحمل جواز سفر أمريكى عند مروره بالخط الأخضر، وبتفتيش حقائبه تبين وجود ساعة مرصعه بالألماظ وكمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالالماظ بوزن كيلو جرام تقريبا مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى مليون جنيه. Advertisements قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .

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