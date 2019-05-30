شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إزالة مخالفات الردم فى النيل بمحافظة الغربية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير للإدارة العام لتطوير وحماية نهر النيل جنوب فرع دمياط بقناطر زفتى، أنه تمت إزالة مخالفات الردم فى النيل بقرية حانوت بمركز زفتى محافظة الغربية، وجارى حالياً العمل على ازالة مخالفات الردم بقرية دهتوره وتطهير مجرى النهر من كافه أنواع الحشائش بقرية مسجد وصيف، وذلك فى اطار تكليفات الحكومة بمنع التعديات على المجارى المائية وإزالة الحشائش من النهر حفاظاً عليه.

يشار إلى أن وزارة الرى لديها برامج للصيانة تشمل التخلص من الحشائش المائية حتى لا تستهلك المياه، وتصل الى جميع مستخدميها على الترع، مشيراً إلى أنه يتم ازالة ورد النيل من مرتين الى 3 مرات سنوياً حتى لا ينتشر فى المجارى المائية.

وتؤكد وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء على التعديات النيلية وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

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جدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.



