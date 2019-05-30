"مكافحة الإدمان": استمرار انخفاض مشاهد التدخين في الأعمال الدرامية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد المخدرات، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان 2019، بواقع 8 مسـلسلات وهي "أبو جبل" و"زلزال" و"لأخر نفس" و"البرنسيسة" و"سوبر ميرو" و"الواد سيد الشحات" و"بدل الحدوتة 3" و"طلقة حظ"، بينما تميز مسلسل "بدل الحدوتة 3" بأنه أقل الأعمال احتواءً على مشاهد التدخين.

يأتي ذلك في إطار مواصلة المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رصد المؤشرات الأولية للتناول الدرامي لقضيتي التدخين وتعاطي المواد المخدرة بالدراما المصرية.

وذكر بيان الصندوق اليوم أن بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التي قام بها المرصد الإعلامي للصندوق، أوضحت أن أغلب الأعمال الدرامية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان 2019، لم تروج لثقافة تعاطي المخدرات أو تنشر المفاهيم المغلوطة مثل ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات وغيرها من المفاهيم الخاطئة، كما خلت الدراما حتى الآن من المشاهد التعليمية لطرق تعاطي المواد المخدرة.

وكشف المرصد الإعلامي للصندوق خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان وجود 804 مشاهد تدخين وتعاطي مخدرات في الأعمال الدرامية بإجمالي ما يقرب من 17 ساعة، منها 674 مشهد تدخين بإجمالي 14 ساعة، بينما بلغت مشاهد التعاطي 130 مشهداً بإجمالي 3 ساعات، وذلك بواقع 24 مسلسلا خلال العام الحالي.

Advertisements

واحتلت مشاهد التدخين 4% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية التي تُعرض حالياً، وأنها مستمرة في الانخفاض عن دراماً رمضان 2018 حيث كانت 6%، بينما وصلت في دراما رمضان 2017 إلى 12%.

أما بالنسبة لمشاهد التعاطي التي تُعرض بدراما رمضان 2019 فقد بلغت 1,2%، حيث شهدت انخفاضاً أيضاً عن العام الماضي والذي وصلت نسبة التعاطي في أعماله الدرامية إلي 2%، وفى عام 2017 كانت 4%.

يذكر أن البيانات الأولية تشير إلى استمرار خلو الأعمال الدرامية حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطي الأطفال، وكذلك عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة.

فيما تضمنت بعض المسلسلات بعض المشاهد التي تظهر خطورة المخدرات وآثارها، منها مسلسل "زلزال" حيث قام الفنان محمد رمضان بشرح بعض المؤشرات الدالة على التعاطي لإحدى الأمهات، مردداً شعار "أنت أقوى من المخدرات".