الأمن العام: تنفيذ 150 ألف حكم قضائي وضبط 420 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قطاع الأمن العام تمكن بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات، من ضبط 418 قطعة سلاح ناري، وتحرير 388 قضية مخدرات خلال حملات عدة تم توجيهها بمختلف المحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال 48 ساعة المنقضية عن ضبط 450 دراجة نارية مخالفة، و52953 مخالفة مرورية، و1704 مخالفة مرافق، و79 قضية مصنفات، وتنفيذ 150508 أحكام قضائية متنوعة.
كما تم ضبط 418 قطعة سلاح ناري بحوزة 360 متهما، وضبط وإحضار 117 متهما مطلوبا في قضايا مختلفة، و25 هاربا من تنفيذ حكم المراقبة.
وألقي القبض على 8 تشكيلات عصابية، ضمت 29 متهما ارتكبوا 46 حادثا متنوعا، و58 متهما لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية وتولت النيابة التحقيق.
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