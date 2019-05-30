ضبط 415 متهما وبحوزتهم 97 كيلو مخدرات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات حملة عدة لضبط الخارجين على القانون، ومكافحة الاتجار والتعاطي للمخدرات، وإحكام السيطرة الأمنية، على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود عن ضبط "97" كيلو مخدرات في "388" قضية بحوزة "415" متهم، خلال 48 ساعة الماضية، وشهدت الحملة التحفظ على كمية من نبات الحشيش المخدر يصل وزنها إلى "24,495كيلو جرام "، وكمية من مخدر البانجو وصل وزنها إلى "47,225 كيلو جرام"، وكمية من مخدر الهيروين وزنت"2,968كيلو جرام"، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت "2,540 كيلو جرام"، وكمية من مخدر الفودو وزنت (2,160كيلو جرام، (8417) قرص مخدر.

حُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.