مصرع شرطي وإصابة مرافقه في سقوط سيارة بترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب آخر إثر سقوط سيارة شرطة في ترعة المريوطية بمنطقة مثلث سقارة التابعة لمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.
تلقى العميد خالد فهمي مأمور قسم البدرشين إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة شرطة في ترعة المريوطية ووجود متوف ومصاب.
تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين توصلت إلى أنه في أثناء عودة دورية أمنية لتأمين المنطقة الأثرية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها وسقوطها في الترعة.
أسفر الحادث عن مصرع شرطي وإصابة زميله، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، في الوقت الذي رفعت أوناش الإنقاذ حطام السيارة من المياه.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.
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