ضبط 9 تجار مخدرات بحوزتهم 70 طربة حشيش قبل ترويجها بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن توجيه ضرباتها ضد مروجي المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الإدارة بمديريات أمن (بني سويف، السويس، سوهاج، الشرقية) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في المواد المخدرة عن ضبط 2 من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة مركز شرطة (ناصر) بمحافظة بنى سويف وبحوزتهما 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام، هاتفي محمول مبلغ مالي.

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كما تم ضبط 3 عناصر إجرامية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة (فيصل) بمحافظة السويس وبحوزته عدد 11 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.100 كيلو جرام- 3 هواتف محمول – مبلغ مالي، ضبط 3 عناصر إجرامية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة (المراغة) بمحافظة سوهاج وبحوزته 71 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام- 50 جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض- هاتفي محمول مبلغ مالي.

وضُبط بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه وبحوزتهما (فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة لذات العيار- كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.