عذبت حفيدها حتى الموت.. إحالة مسنة لمحكمة الجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة جنوب القاهرة، بإحالة "زينب. ع" 58 سنة، لمحكمة الجنايات لاتهامها بتعذيب حفيدها حتى الموت بدار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الطفل المجني عليه "أحمد. ا" انتقل للعيش مع جدته بعد انفصال والديه وزواج كلا منهما، فدأبت على ضربه بدعوى تأديبه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة دأبت طيلة 4 سنوات على ضرب الطفل وصدم رأسه بالحائط بسبب تبوله اللا إرادي.

وقال الطفل نور، شقيق المجني عليه، في التحقيقات إن جدته عذبت شقيقه وحاولت وضعه في كرتونة بعدما "خبطته على دماغه، ودخلت تحميه، وكانت عايزة تحطه في كرتونة".