محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
أمرت نيابة جنوب القاهرة، بإحالة "زينب. ع" 58 سنة، لمحكمة الجنايات لاتهامها بتعذيب حفيدها حتى الموت بدار السلام.
وكشفت تحقيقات النيابة أن الطفل المجني عليه "أحمد. ا" انتقل للعيش مع جدته بعد انفصال والديه وزواج كلا منهما، فدأبت على ضربه بدعوى تأديبه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة دأبت طيلة 4 سنوات على ضرب الطفل وصدم رأسه بالحائط بسبب تبوله اللا إرادي.
وقال الطفل نور، شقيق المجني عليه، في التحقيقات إن جدته عذبت شقيقه وحاولت وضعه في كرتونة بعدما "خبطته على دماغه، ودخلت تحميه، وكانت عايزة تحطه في كرتونة".
كانت هذه تفاصيل خبر عذبت حفيدها حتى الموت.. إحالة مسنة لمحكمة الجنايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.