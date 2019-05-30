"زور عملات مصرية وأجنبية".. المشدد 5 سنوات لعامل بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم "جمال ط."، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بترويج عملة مزورة بالزاوية الحمراء.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم "جمال ط."، عامل، اشترك مع آخرين لتقليد عملة ورقية بقصد الترويج داخل البلاد من فئة 100 جنيه المصري.

أوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بطباعة صورة للعملة، كما شرع في تقليد عملة ورقية متداولة خارج البلاد من فئة 100 دولار أمريكي.

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغاً يفيد بقيام المتهم بترويج عملات مزورة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته عدد من العملات المزورة، تم تحرير المحضر وتولت النيابة التحقيق.