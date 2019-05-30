مصر | تجديد حبس شادي الغزالي حرب وآخرين بتهمة بنشر أخبار كاذبة

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تجديد حبس شادي الغزالي حرب وآخرين، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.