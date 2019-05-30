مصر | تأييد إخلاء سبيل متهمتين بالانضمام لخلية "ابنة الشاطر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأييد إخلاء سبيل متهمتين بالانضمام لخلية "ابنة الشاطر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل كلا من مروة مدبولي، وسمية ناصف، المتهمتين بالانضمام لخلية "ابنة الشاطر" والصادر أمس وأيدت القرار بتدابير احترازية.

وكشفت التحريات الأولية عن انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى إتفاق جنائى الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، للمتهمين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على المتهمين؛ لصدور قرارا بضبطهم وإحضارهم على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية.