مصر | "جرح غائر في البطن".. النيابة تأمر بضبط وإحضار عاطل طعن جاره بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جرح غائر في البطن".. النيابة تأمر بضبط وإحضار عاطل طعن جاره بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الكلية بضبط وإحضار عاطل هارب بتهمة طعن جاره بسلاح أبيض.

وشهدت منطقة كفر العلو، بمدينة حلوان، حادثا مأساويا، اليوم الأربعاء، بعدما أقدم عاطل على طعن جاره، بسلاح أبيض، في منطقة البطن، بسبب خلافات سابقة.

وتلقى العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها، استقبال المدعو "أيمن محمد"، 26 سنة، ومقيم بشارع الأمير، كفر العلو، مصابا بجرح غائر في البطن، وبالانتقال والفحص، تبين قيام شخص يدعى "حسام ناصر"، بافتعال مشاجرة معه، بسبب خلافات سابقة، وأشهر سلاحا أبيض، وقام بطعنه في منطقة البطن.



وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكب الواقعة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.