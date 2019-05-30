مصر | "العربية وقعت في ترعة المريوطية".. مصرع وإصابة أميني شرطة بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية وقعت في ترعة المريوطية".. مصرع وإصابة أميني شرطة بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب آخر، ظهر اليوم الخميس، إثر سقوط سيارة شرطة في ترعة المريوطية، بالقرب من منطقة سقارة دائرة مركز شرطة البدرشين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للعميد خالد فهمي مأمور مركز شرطة البدرشين، من شرطة النجدة، مفاده بسقوط سيارة فى ترعة المريوطية، بمنطقة سقارة دائرة المركز.

وكشفت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة جنوب الجيزة، أنه أثناء سير سيارة شرطة قيادة أميني شرطة لتأمين أحد الأفواج السياحية، فوجئ قائد السيارة بإنحراف سيارة أخري تجاههم من الإتجاه المعاكس، ما أسفر عن سقوط السيارة الأولي في ترعة المريوطية، ووفاة أمين الشرطة وإصابة الاخر، وتم نقلهما إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.