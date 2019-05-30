انت الان تتابع أزمات التابلت وصعوبة الامتحان.. شكاوى أولى ثانوي من الكيمياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طلاب - أرشيفية

أدى اليوم الخميس، طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مادة الكيمياء إلكترونيا على التابلت وورقيا، وأكدوا أن الامتحان كان مقسما إلى 17 سؤالا مطلوب الإجابة عليهم كلهم في ساعة ونصف فقط، غطت جميع أجزاء منهج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، واشتكوا من صعوبة بعض الأسئلة، مؤكدين أن إجابة الكيمياء على التابلت كانت غير سلسة، وقالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك حالة من الغضب والاستياء بين أولياء أمور وطلاب الصف الأول الثانوي بسبب صعوبة امتحان الكيمياء، فضلا عن صعوبات واجهت الطلاب خلال أداء الامتحان على التابلت.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أغلب أسئلة امتحان الكيمياء جاءت صعبة وغير مباشرة، خاصة الجزء المتعلق بالمعادلات التي جاءت أغلبها من خارج المنهج، وكذلك ضيق الوقت الذي لا يناسب الأسئلة التي تحتاج لوقت وخطواث كثيرة للإجابة عليها، حيث أكد الطلاب وأولياء أمورهم أن نماذج الامتحان مختلفة وجميعها صعبة. وأشارت

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