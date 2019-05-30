وزير الإسكان يشهد بدء تجارب تشغيل توسعات محطة مياه جزيرة الدهب (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات وزارة الإسكان، أولى لحظات تجارب التشغيل لمشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بمحافظة الجيزة، والتي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من التوسعات بها، بطاقة 80 ألف م3/يوم، لتدعيم المحطة القائمة.

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وأوضح «الجزار» أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، باستخدام التكنولوجيا الجديدة الخاصة بوحدات الديناساند محدودة المساحة، والتى توفر الطاقة الكهربائية المُستهلكة بالتشغيل، موضحاً أنه سيتم إضافة 80 ألف م3/يوم بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية، ليصبح إجمالى الطاقة المضافة من التوسعات بمرحلتيها، 160 ألف م3/يوم، لخدمة نحو مليون و250 ألف نسمة، بمناطق (وسط الجيزة، فيصل، الهرم، ترسا، صفط اللبن، بولاق الدكرور، والعمرانية).

وأشار إلى أن الوزارة مُمثلة في الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، قامت بوضع مخطط عام لرفع نسب التغطية الخاصة بمياه الشرب بمحافظة الجيزة، نظراً لأن التوسع العشوائي بالفترة الأخيرة للمنشآت بالمحافظة، أدى إلى زيادة استهلاك المياه بهذه المناطق، وتسبب ذلك في نقص حصص المياه بالمناطق الأخرى، وهو الأمر الذي استدعى عمل مشروعات مياه جديدة، وتوسعات ببعض المحطات القائمة لإعادة توزيع مياه الشرب على المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، تفقدا، الثلاثاء، محطة مياه سرياقوس، بمحافظة القليوبية، والتى تستعد حالياً لإجراء تجارب التشغيل.

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يشهدان بدء تجارب تشغيل توسعات محطة مياه جزيرة الدهب

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يشهدان بدء تجارب تشغيل توسعات محطة مياه جزيرة الدهب

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يشهدان بدء تجارب تشغيل توسعات محطة مياه جزيرة الدهب

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يشهدان بدء تجارب تشغيل توسعات محطة مياه جزيرة الدهب

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يشهدان بدء تجارب تشغيل توسعات محطة مياه جزيرة الدهب

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يشهدان بدء تجارب تشغيل توسعات محطة مياه جزيرة الدهب

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يشهدان بدء تجارب تشغيل توسعات محطة مياه جزيرة الدهب

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يشهدان بدء تجارب تشغيل توسعات محطة مياه جزيرة الدهب