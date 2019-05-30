شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة «الإعدادية» بنسبة 74.5% والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي «2019/2018».
وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 74،5%، وأن عدد الناجحين 4200 طالبا من إجمالي 5637المقيدين بجميع مدارس المحافظة، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم ١٠٠% والمكفوفين بنسبة 100%، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية 76,6% للمهنية.
من جانبه، هنأ محافظ البحر الأحمر جميع المتفوقين والناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة.
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