شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة «الإعدادية» بنسبة 74.5% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي «2019/2018».

وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 74،5%، وأن عدد الناجحين 4200 طالبا من إجمالي 5637المقيدين بجميع مدارس المحافظة، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم ١٠٠% والمكفوفين بنسبة 100%، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية 76,6% للمهنية.

من جانبه، هنأ محافظ البحر الأحمر جميع المتفوقين والناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة.