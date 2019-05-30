شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: استمرار انخفاض مشاهد التدخين في الأعمال الدرامية خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، رصد المؤشرات الأولية للتناول الدرامي لقضيتي التدخين وتعاطى المواد المخدرة بالدراما المصرية، وأشاد الصندوق بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد المخدرات خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر رمضان 2019، بواقع 8 مسـلسلات، وهي: «أبوجبل» و«زلزال» و«لآخر نفس» و«البرنسيسة» و«سوبر ميرو» و«الواد سيد الشحات» و«بدل الحدوته 3» و«طلقة حظ»، بينما تميز مسلسل «بدل الحدوته 3» أقل الأعمال احتواءً لمشاهد التدخين.

وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التي قام بها المرصد الإعلامى للصندوق، أن أغلب الأعمال الدرامية خلال الثلاثة أسابيع الأولى من رمضان 2019، لم تروج لثقافة تعاطى المخدرات أو تنشر المفاهيم المغلوطة مثل ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات وغيرها من المفاهيم الخاطئة، كما خلت الدراما حتى الآن من المشاهد التعليمية لطرق تعاطى المواد المخدرة.

وكشف المرصد الإعلامي للصندوق، خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر رمضان، وجود (804) مشهد تدخين وتعاطى مخدرات في الأعمال الدرامية بإجمالى ما يقرب من (17) ساعة، منها (674) مشهد تدخين بإجمالى (14) ساعة، بينما بلغت مشاهد التعاطى (130) مشهداً بإجمالى (3) ساعات، وذلك بواقع (24) مسلسل خلال العام الجاري، حيث احتلت مشاهد التدخين 4% من إجمالى المساحة الزمنية للأعمال الدرامية التي تُعرض حالياً، وأنها مستمرة في الانخفاض عن دراماً رمضان 2018 حيث كانت 6%، بينما وصلت في دراما رمضان 2017 إلى 12%.

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أما بالنسبة لمشاهد التعاطي التي تُعرض بدراما رمضان 2019، فقد بلغت 1.2%، حيث شهدت انخفاضاً أيضاً عن العام الماضي والذي وصلت نسبة التعاطي في أعماله الدرامية إلى 2%، وفى عام 2017 كانت 4%.

والجدير بالذكر أن البيانات الأولية تشير إلى استمرار خلو الأعمال الدرامية حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال، وكذلك عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة. فيما تضمنت بعض المسلسلات بعض المشاهد التي تظهر خطورة المخدرات وآثارها، منها مسلسل «زلزال» حيث قام الفنان محمد رمضان بشرح بعض المؤشرات الدالة على التعاطى لإحدى الأمهات مردداً شعار «أنت أقوى من المخدرات».

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على استمرار الحوار مع صنّاع الدراما لتقويم المسار في إطار الوثيقة الأخلاقية معبرة عن أن كافة الجهود الوطنية وحملات التوعية بقضية المخدرات لن تؤتي ثمارها الحقيقية بدون مساندة الدراما، خاصة أن قضية المخدرات في مصر أصبحت من أهم القضايا التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعى للوطن.

وأوضحت «والى» أنه سيتم اعلان نتائج تحليل المضمون للأعمال الدرامية التي تطرقت لتداعيات ظاهرة التعاطى والآثار السلبية المترتبة على الإدمان عقب عيد الفطر المبارك وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإدمان.