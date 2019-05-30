شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يناقش برنامج تنمية الصعيد مع محافظ سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، بمقر الوزارة.

تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والممول من البنك الدولي والحكومة، والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا.

وعرض المحافظ المشروعات المنفذه من خلال البرنامج والتي تركز على ٤ مجالات رئيسية منها تحسين مناخ الأعمال والتنافسية في سوهاج، حيث تتضمن إطلاق ٥ مبادرات للتكتلات الاقتصادية تبدأ بمجمع الأثاث غرب طهطا ويتكلف تنفيذ المرحلة الاولي منه ١٩٥ مليون جنيه، إضافة إلى ترفيق ٤ مناطق صناعية بسوهاج وهي الكوثر والاحايوه وغرب جرجا وغرب طهطا وتتكلف المرحلة الاولي ٣٤٧ مليون جنيه.

كما تم خلال اللقاء متابعة إجراءات رفع مهارات وتدريب العاملين بالمحافظة والاستفادة بما يقوم به برنامج التنمية المحلية من تدريب وتأهيل الكوادر المحلية التنفيذية بالمحافظة، بالاضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ .

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كما تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة التي قام بها لسوهاج مؤخراً خاصة لدعم وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى متابعة مطالب أعضاء مجلس النواب .

وأكد «شعراوي» أن برنامج تنمية الصعيد يركز على تحسين البنية الأساسية والخدمات المحلية حيث تم اعتماد وتنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولى بإجمالي 1.7 مليار جنيه، وتتضمن تنفيذ 27 مشروعاً بالمحافظة في مجالات مياه الشرب ورصف الطرق المحلية وتغطية الترع وتطوير المناطق الآثرية ورفع كفاءة الوحدات البيطرية، وتم الانتهاء من 20 مشروع، مشيرا إلى أن المشروعات تتضمن أيضاً تحسين الخدمات المحلية حيث قام البرنامج بإصدار دليل إجراءات ينظم إصدار خدمات ترخيص البناء ورخص تشغيل المحلات بما يتضمن تقليص الفترة الزمنية لاستخارج تلك الرخص بنسبة 30 % من خلال تطوير 14 مركزاً تكنولوجياً لخدمات المواطنين وما يتبعها من إدارات هندسية وخدمات آخرى.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضاً إجراءات تعزيز مشاركة المواطنين بسوهاج في التنمية المحلية وإصلاح منظومة التخطيط المحلى حيث تم تشكيل 14 منتدي على مستوى المحافظة شارك فيها أكثر من 2500 مواطن سوهاجى من الفئات المختلفة لمناقشة وإقرار الخطط السنوية للمشروعات وأولوياتها في نطاق مراكزهم وقراهم.

وأشاد الوزير بالنتائج التي حققها البرنامج سواء المشروعات التي تم الانتهاء منها أو التي يتم تنفيذها حالياً.

وأوضح «شعراوى» أن اللقاء تطرق أيضاً إجراءات تطوير الصناعات الحرفية التي تشتهر بها سوهاج وأهمها الحرير الطبيعى والسجاد اليدوي والصناعات البيئية التي تشتهر بها.