شكرا لقرائتكم خبر عن «معهد ناصر» يقيم حفل إفطار بحضور قيادات «الصحة» وبرلمانيين وفنانين ورياضيين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام معهد ناصر للبحوث والعلاج، التابع لوزارة الصحة والسكان، الأربعاء، حفل الإفطار السنوي بمقر المستشفى على كورنيش النيل، بحضور قيادات وزارة الصحة السابقين والحاليين وعدد من الشخصيات العامة ونواب البرلمان والرياضيين والفنانين.

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وأقيم الحفل الذي دعا إليه الدكتور هانى راشد، مدير المعهد للعام الثالث على التوالى بالحديقة الرئيسية الكبرى، على موسيقى فرقة أبوشعر السورية للإنشاد الدينى، وحضره حوالى 3800 العاملين من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، وسط قيادات الوزارة، وعدد من الإعلاميين، وأعضاء مجلس النواب على رأسهم طاهر أبوزيد، وزير الرياضة الأسبق، ونجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، وأسامة شرشر، عضو مجلس النواب، عن دائرة منوف وسرس الليان، كما حضر حفل الإفطار الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد وزير الصحة والسكان لقطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، والدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي لمصر بالسعودية، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية السابق، د. هشام عطا، مساعد وزير الصحة والسكان السابق، د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير التعليم العالي.

كما حضر عدد من مديري المستشفيات الدكتور حازم الفيل، مدير الشيخ زايد التخصصي، والمدير السابق للمعهد، والدكتور صلاح حامد، مدير معهد ناصر الأسبق، أسامة عبدالله، مدير مستشفى الزيتون التخصصي، والدكتور رامي عادل، مدير مستشفى العجوزة النموذجي، والدكتور صلاح جودة، مدير مركز أورام أسوان، والدكتور صلاح العزالي حرب استاذ السكر والعدد الثناء، والدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية السابق وآخرون،

وقال «راشد»: إن «الهدف من هذا الإفطار رفع الروح المعنوية، وخلق حالة من البهجة والسرور، وتعميق أواصر المحبة والتقارب بين جميع العاملين في المعهد، وتحسين وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، كما أنه فرصة عظيمة لاجتماع قيادات الصحة والإعلاميين، وأعضاء من مجلس النواب مع العاملين وأسرهم على مائدة واحدة في هذه الأيام المباركة»، مشيرا إلى أن الإفطار شمل تقديم 450 وجبة للعاملين الذين لم يحضروا الإفطار لانشغالهم في العمل.

حفل افطار جماعي بمعهد نصر

حفل افطار جماعي بمعهد نصر