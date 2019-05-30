شكرا لقرائتكم خبر عن «كيمياء مسيلة للدموع» لطلاب أولى ثانوى.. شكاوى من صعوبة الامتحان وقصر الوقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت مادة الكيمياء دموع طلاب أولى ثانوي في المحافظات، اليوم الخميس، واشتكى الطلاب من صعوبة الامتحان وقصر الوقت الذي لم يُسعفهم.

وأكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنهم واجهوا صعوبة في التعامل مع «قلم التابلت»، حسب وصفهم، وأنَّ معظم الأسئلة جاءت من خارج المنهج وتحتمل عدة إجابات، بالإضافة لاحتياجها لوقت طويل للإجابة.

وأوضح عدد من أولياء الأمور عبر صفحات وزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ الطلاب لم يستطيعوا الإجابة بشكل كامل وهو ما تسبب في حالات إغماء لأبنائهم بسبب فشلهم في الحل.

في شمال سيناء، اشتكى الطلاب من صعوبة امتحان مادة الكيمياء، وأكدوا أن عدد من الأسئلة غير مباشرة وتحتمل أكثر من إجابة، كما أن وقت الإمتحان غير كاف، وإجابات الأسئلة تحتاج إلى وقت أطول من الوقت المحدد.

بدورها قالت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن الطلاب أدوا الامتحان إلكترونيًا عن طريق جهاز التابلت، بينما أدى 636 طالبًا وطالبة في ٢٦ مدرسة أخرى على مستوى المحافظة الامتحان ورقيا بنظام الكتاب المفتوح، معلنة عن تغيب 17 طالبًا وطالبة عن أداء الإمتحان.

وفي القليوبية، اشتكى عدد من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي من صعوبة امتحان مادة الكيمياء التي أدوها، صباح الخميس، بمدارس القليوبية بنظام التابلت حيث أدى 39 ألفا و252 طالبًا الاختبارات في 12 إدارة تعليمية.

وأكد الطلاب أن غالبية الأسئلة جاءت من خارج المنهج وتحتمل عدة إجابات، بالإضافة إلى أنها تحتاج لوقت طويل للإجابة عليها، وأضافوا أنَّهم واجهوا صعوبة في استعمال قلم التابلت في كتابة الأسئلة المقالية

وأوضح عدد من أولياء الأمور عبر تعليقاتهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن أبنائهم فشلوا في حل الامتحان بسبب صعوبته، ما أدى إلى إصابتهم بالاحباط وشعورهم بضياع العام الدراسي وعدم قدرتهم على تحصيل المواد العلمية المطلوبة خلال العام الدراسي.

في 6 أكتوبر بالجيزة، اشتكى الطلاب من صعوبة الإمتحان، فضلا عن طول الإمتحان وقصر الوقت المخصص للإجابة، وفشل العديد منهم في التعامل مع قلم التابلت.

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وفي بني سويف، قدم العديد من أولياء أمور الطالبات والطلاب بالمحافظة عدة شكاوى إلى مديرية التربية والتعليم بسبب صعوبة الامتحان وعدم قدرة الطلاب الكتابة الصحيحة على التابلت بدون «كيبورد» تضمنه الأسئلة، وضيق الوقت.

وقالت أسماء عمر بمدرسة الثانوية الجديدة، إن إمتحان الكمياء جاء في 17 سؤالا منهم 10 أسئلة اختيارية، و5 أسئلة مقالية، وأضافت أن الكتابة على التابلت كانت صعبة بسبب عدم وجود كيبورد كتابة، وأننا استمعلنا قلم التابلت في الكتابة، كما أن الوقت كان ضيقا للغاية، وأضافت أن مثل هذه الأمور أدت إلى حدوث الكثير من الإغماءات للطالبات داخل اللجان والصراخ والبكاء من صعوبة الامتحان.

وفى دمياط، اشتكى الطلاب من صعوبة الإمتحان وغموض بعض الأسئلة، فضلا عن صعوبة الكتابة بقلم التابلت.

وفي الشرقية، اشتكي عدد آخر من صعوبة التعامل مع قلم التابلت الذي لم يسعفهم، على حد قولهم.

من جانبه، تابع رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، لجان الامتحان من خلال غرفة العمليات بالمديرية، مؤكدًا على أن غرفة العمليات لم تتلقى أية شكاوي خاصة بالامتحانات.

وأشار إلى أن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة وتوفير الاسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ، مؤكدًا على أن غرفة عمليات المديرية لم تتلقى أية شكاوي خاصة بالامتحانات.

وفي الأقصر، أعلن عبداللطيف أحمد عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة، أن الطلاب أدوا الامتحان إلكترونيًا في المدارس ضمن منظومة الامتحان الإلكتروني بينما أدى عدد من الطلاب الامتحان ورقيًا في المدارس التي لم تدخل منظومة الامتحان الإلكتروني وعددها 7 مدارس من أصل 31 مدرسة، وجاء الامتحان الإلكتروني والورقي في مستوى الطالب المتوسط، حيث لم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب وكذلك استمرار عمل السيستم طوال فترة الامتحان دون ظهور أي أعطال في جميع المدارس التي تؤدي الامتحان إلكترونيًا.

فيما طالب عدد من الطلاب زيادة مساحة الكتابة على التابلت المخصصة للإجابة، مؤكدين أن هناك نقاط في بعض المواد كانت تحتاج لشرح لم تستوعبه مساحة الكتابة في التابلت.

وفى المنيا، أدى الطلاب الامتحان بجهاز التابلت ضمن المنظومة الالكترونية الجديدة، داخل 124 مدرسة على مستوى المحافظة، حيث تباينت الآراء حول وجود بعض الفقرات الصعبة، وأخرى للطالب المتوسط.

وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن غرفة العمليات بالمديرية، لم تتلقى أي شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور من امتحان مادة الكيمياء للصف الأول الثانوي.