شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مساكن «المحروسة 1» لتسكين أهالي حكر السكاكيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، مشروع المحروسة (1) لمتابعة تسكين أهالي منطقة حكر السكاكيني القديم بالشرابية والجاري إزالته في إطار خطة محافظة القاهرة لتطوير العشوائيات والقضاء عليها.

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وتفقد محافظ القاهرة، خلال الزيارة عدد من الوحدات السكنية التي تم تسليمها للمواطنين للتأكد من تأثيثها بالكامل وتزويدها بالأجهزة الضرورية.

والتقى المحافظ، ببعض الأسر التي عبرت له عن سعادتها بالانتقال لمساكن أمنة وحضارية، واستجاب المحافظ على الفور لمطالب الأهالي بزيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة حيث وجه لمدير مديرية التموين بتوفير السلع والخبز اللازم لأهالي المنطقة، كما طالب رئيس هيئة النقل العام بزيادة عدد خطوط اتوبيسات النقل العام التي تربط المنطقة بمختلف المناطق المجاورة.

رافق المحافظ في جولته ابراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وخالد المحمدي، رئيس حي السلام أول وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ القاهرة يتفقد تسكين أهالي «حكر السكاكيني» بمشروع المحروسة بالسلام

محافظ القاهرة يتفقد تسكين أهالي «حكر السكاكيني» بمشروع المحروسة بالسلام