شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يدين واقعة تبول طالبة لا إراديًا داخل لجنة امتحان بـ«آداب المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان المجلس القومي للمرأة بالدقهلية واقعة تعرض طالبة بكلية آداب المنصورة للتبول اللاإرادي داخل لجنة الامتحان بعد رفض مشرف اللجنة السماح لها بدخول الحمام.

وقال بيان للمجلس: إن «الواقعة تتنافى مع القيم الإنسانية والتعامل الآدمى، فلايجوز حرمان إنسان من حقه في تلبية نداء الطبيعة في أي وقت، فكيف وصاحبة الواقعة فتاة في مقتبل العمر؟»، مضيفا: «تعرض الطالبة لهذا الوضع المهين يؤذى نفسيتها وكان من الممكن أن يعرض حياتها للخطر نتيجة احتباس البول بجسدها ولايجوز أن تمر مرور الكرام».

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وطالب البيان بعودة العلاقات الإنسانية الطيبة بين أساتذة الجامعة والطلاب في شكل علاقات أخوة وأبوة ونبذ أي تصرفات تعكر صفو تلك العلاقات. كما طالب البيان اتخاذ إجراء قانونى مناسب لإعادة كرامة الطالبة.

وأكدت الدكتورة فرحة الشناوى، مقرر المجلس القومى للمرأة، أن «ما تعرضت له الطالبة موقف مهين لاتقبله الأعراف والتقاليد وكذلك القانون، وسأتابع مع الدكتور اشرف عبدالباسط رئيس الجامعة جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالواقعة حتى تحصل الطالبة على حقها المعنوى والمادى وأهمها حقها في أداء باقى الامتحانات في جو مناسب».

وأشارت إلى أن جامعة المنصورة وجميع كلياتها تتميز بحزمها في أي مخالفات تهدد مصلحة الطلاب ولا تتأخر أبدا في إعادة الحق لأصحابه مهما كانت ملابسات الواقعة، كما أنها تتميز بعلمائها وأساتذتها من أعضاء هيئة التدريس المميزين، وأن هذا التصرف الفردى لا ينتقص من قدر الجامعة العلمى ودورها في دعم المجتمع، قائلة: «خطأ فردى من مدرس حديث السن سيتم اتخاذ إجراء ضده لايقلل أبدا من شأن جامعة المنصورة ولا من شأن أساتذتها».

من جهتها، أكدت نجوى الدماصى، المقرر المناوب للمجلس، أنه تم تشكيل وفد من فرع المجلس القومى بالدقهلية بتوجيهات من مقررة المجلس لزيارة الطالبة لتقديم الدعم المعنوى وإعلان التضامن معها لحين الحصول على حقها