شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» يغادر القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القاهرة ظهر اليوم الخميس، متوجهاً إلى مدينة مكة المكرمة للمشاركة في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والذي من المقرر أن يعقد مساء اليوم بناءً على دعوة من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لبحث الاعتداءات التي تعرضت لها سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، في ضوء ما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأنه من المنتظر أن يلقي أبوالغيط كلمة هامة أمام القمة يطرح في إطارها رؤيته تجاه التهديدات والتحديات التي تواجهها منظومة الأمن القومي العربي في ضوء هذه الأحداث الأخيرة وكيفية التعامل مع تداعياتها، كما سيجري الأمين العام لقاءات ثنائية هامة في هذا الصدد مع عدد من كبار المسؤولين العرب.