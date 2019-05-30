شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم حزب يونانى يطالب ببناء حدودى مع تركيا لمنع تسلل المهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على طريقة الرئيس الأمريكى، دعا زعيم يمينى يونانى إلى بناء جدار حدودى طوله 6 أمتار على الحدود الأوروبية مع تركيا، لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده.

وبحسب صحيفة التايمز، البريطانية، الخميس، اقترح كيرياكوس فيلوبولوس، 53 عامًا، مؤسس حزب الحل اليونانى الجديد الذى فاز بمقعد فى بروكسل، فى انتخابات الأحد الماضى، إلى وضع حقل ألغام وبناء جدار على الحدود مع تركيا وأعرب عن دعمه لـ "منطقة مشددة جوية" على طول نهر إفروس، الحدود الطبيعية مع تركيا وبلغاريا.

وقال فيلوبولوس فى مقابلة على قناة سكاى التلفزيونية فى أثينا: "باكستان أو المواطن الأفغانى الذى يتسلل إلى اليونان ليس لاجئا. إنه متسلل غير شرعى وأريد إقامة جدار بطول 6 أمتار على طول النهر لمنعه من الدخول".

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وأثنى فيلوبولوس، وهو مقدم برامج تليفزيونى، على فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجر وأحد القوميين البارزين فى أوروبا، متجاهلاً المخاوف الغربية المتزايدة بشأن علاقاته الوثيقة مع روسيا، بحسب قول التايمز.

وقال الزعيم اليونانى فى المقابلة: "أنا أؤيد أوربان وأنا أيضاً أريد أوروبا مسيحية"، وأضاف: "لا يهمنى ما إذا كان خطابى يعتبر أكثر تطرفًا من الفجر الذهبى"، فى إشارة إلى الحزب النازى الجديد اليونانى.

وتابع: "لكن تماماً مثل أوربان و(ماتيو) سالفينى الإيطالى، أود حماية بلدى. لقد أفلست اليونان، وبدلاً من أن نطعم أنفسنا، فإننا نميل إلى تلبية احتياجات هؤلاء المتسللين".