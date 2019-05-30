شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطرق: إنهاء تطوير طريق بنها المنصورة بـ1.2 مليار جنيه أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الطرق والكبارى على الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بنها / المنصورة بالكامل بطول 73 كم خلال شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 1.236 مليار جنيه، كما أنه يشمل تنفيذ 5 كبارى علوية على هذا الطريق فى التقاطعات المرورية.

وأضافت هيئة الطرق والكبارى أن مشروع تطوير طريق بنها / المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور النقل بمحافظات الدلتا، ويشمل رفع كفاءة وصيانة وإعادة رصف الطريق الحالى، وإنشاء طبقات رصف جديدة، وإعادة تأهيل جميع أعمال التأمين والسلامة من إنشاء وتطوير دورانات للخلف وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب.

وأشارت هيئة الطرق والكبارى إلى أن استراتيجيتها تسير في اتجاهين ، الأول رفع كفاءة وصيانة الطرق والكباري القديمة، والثاني تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق و8 محاور على النيل بما يؤدى لتسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية والربط بين المحافظات، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.