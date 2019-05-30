انت الان تتابع الواد سيد الشحات 24| السحاوي يخطف أحمد فهمي ويعذبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مسلسل الواد سيد الشحات

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "الواد سيد الشحات" فشل سيد، الذي يجسده الفنان أحمد فهمي، في التنبؤ بنتيجة مباراة الملاكمة، بعدما كسر "فخر" الجهاز الذي يرجع بالزمن لساعة. ووقع الثلاثي "سيد، وشقيقه فخر الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبد الرحمن، وريتاج، زوجة سيد، التي تجسدها الفنانة هنا الزاهد"، في ورطة بسبب كسر ريموت آلة الزمن، وعند بحث سيد وريتاج عنه، اكتشفا أن الريموت تم تدميره فى قصة حب فخر الشحات وبطة السيدة الكبيرة السمينة، إذ يسترجع فخر قصته مع بطة ويرويها لسيد وريتاج، وتزداد ورطة الثلاثي مع السحاوي.

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وعقب ذلك توالت الأحداث بقتل المعلم ناصر، وأخذ عبده السحاوي "محمد محمود"، فخر وسيد وريتاج، وقام بتعذيبهم بالضرب على أقدامهم. مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته